Anadolu Efes tarih yazmak istiyor

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında yarın İspanya ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek

Almanya'nın Köln kentinin ev sahipliğini yaptığı Dörtlü Final'in ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenen Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele edecek.

Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayımlanacak.

Anadolu Efes ile Barcelona arasında 24. randevu

Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkacak Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Barcelona'yı İstanbul'da 86-79, deplasmanda ise 88-86 mağlup etti.