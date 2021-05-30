Avrupa'nın en büyüğü Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Dragao Stadı'ndaki dev maçta Manchester City'yi 1-0 yendi ve kupayı tarihinde 2. kez müzesine götürdü. Chelsea'yi zafere taşıyan gol Alman futbolcu Kai Havertz'den geldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibinin kupa mücadelesi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynandı.Thomas Tuchel'in öğrencileri kupaya uzanan taraf oldu.

En son 2011-12 sezonunda Roberto Di Matteo yönetiminde Devler Ligi kupasını kazanan Chelsea, 2020-21 sezonunda bu başarıyı Thomas Tuchel ile tekrarladı. Tarihinde üçüncü kez final oynayan Chelsea, Şampiyonlar Ligi kupasını ikinci kez kazandı.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel de kariyerinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci izni verilen karşılaşmayı, 14 bin 110 kişi tribünden takip etti.

2020-2021 sezonunda "Avrupa'nın en büyüğü" apoletini elde eden Chelsea, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.



Maçın hikayesi

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City sahaya; Ederson, Zinchenko, Stones, Ruben Dias, Walker, Silva, İlkay, De Bruyne, Foden, Mahrez, Sterling 11'iyle çıktı.

Chelsea'de Thomas Tuchel ise, Mendy, Rüdiger, Silva, Azpilicueta, Chilwell, Kante, Jorginho, James, Havertz, Mount, Werner 11'ini sahaya sürdü.

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede ilk tehlike 8. dakikada yaşandı. Manchester City kalecisi Ederson'un uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Raheem Sterling, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Edouard Mendy topu kornere çelmeyi başardı.

15. dakikada Chelsea gole çok yaklaştı! Timo Werner kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Top Ederson'da kaldı.

27'de Phil Foden'ın çektiği şutu Chelsea savunmasında Rüdiger yatarak engelledi.

İlkay Gündoğan, 34. dakikada sarı kart gördü.

Chelsea'nin deneyimli savunmacısı Thiago Silva, 39. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Brezilyalı futbolcu yerini Andreas Christensen'e bıraktı.

GOL! 42. dakikada Kai Havertz'in golüyle Chelsea 1-0 öne geçti. Alman futbolcu, Mason Mount'un nefis ara pasında kaleciyi çalımladı ve topu boş ağlara yuvarladı. Havertz, Devler Ligi'nde bu sezon ilk golünü finalde kaydetti.

İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City karşısında, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bir sakatlık da Manchester City tarafında yaşandı. Kevin de Bruyne 58. dakikada sakatlandı ve yerini Gabriel Jesus'a bıraktı.

Chelsea 2. gole çok yaklaştı! 73. dakikada Kai Havertz'in ara pasında Christian Pulisic kaleciyle karşı karşıya kaldı. ABD'li oyuncunun yaptığı aşırtma vuruşta top kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

Arjantinli yıldız Sergio Kun Agüero, Manchester City formasıyla son kez sahaya çıktı.

Karşılaşmanın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea, dev maçta Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.