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Alp: Dişiniz sadece bize geçer

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Alp: Dişiniz sadece bize geçer
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Basketbolumuzun önemli koçlarından, Girne Amerikan Üniversitesi koçu Ahmet Gürel Alp, Bakanlar Kurulunun aldığı açılım kararları içerisinde sporun olmamasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yağan Ahmet Gürel Alp, “Açılım kararları tamam da, sporcuların, basketbolcuların suçu nedir?
Biz Basketbol Büyük Erkekler Liginde yer alan 6 takım, 3 ay maç ve idman yaptık. Bu sürede bir tane pozitif vaka çıkmadı. Buna rağmen ilk kapatılan spor oluyor. Dişiniz sadece bize geçer.” ifadelerini kullandı.
 
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