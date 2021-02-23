Akkuyu, Nevşehir’den teklif aldı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün yıldızı Hasan Akkuyu da Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) futbol oynamayı hedefliyor.

Kulüp başkanı Evren Mannaş ve teknik direktör Ahmet Sakallı’dan izin alarak Bölgesel Amatör Lig Nevşehir ekiplerinden SuvermezKapadokyaspor’dan teklif alan Hasan Akkuyu, 1 hafta sonra Nevşehir’e gidecek.

Salı günü Nevşehir’e gidecek olan Hasan Akkuyu, SuvermezKapadokyaspor yöneticileri ile anlaşması durumunda bu takımın formasını giyecek.



