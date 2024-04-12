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Larnaka’da faaliyet gösteren bir uyuşturucu çetesi çökertildi

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Larnaka’da faaliyet gösteren bir uyuşturucu çetesi çökertildi
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Rum Narkotikle Mücadele Biriminin Larnaka’da faaliyet gösteren ve büyük miktarda uyuşturucu ticareti yapan bir çeteyi çökerttiğine inanıldığı ve konuyla ilgili olarak beş kişinin tutuklandığı ifade edildi.
Tutuklanan kişiler arasında 54 yaşındaki bir anne ile 19 yaşındaki oğlunun da bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, tutuklanan kişiler arasında yer alan 33 yaşındaki kişinin de suç örgütünün başındaki kişi olduğunun düşünüldüğünü iletti.
Tutuklamaların geçen cumartesi başladığını ve Rum polisinin 19 yaşındaki gencin arabasında az miktarda hint keneviri tespit ettiğini kaydeden gazete, daha sonra söz konusu gencin annesiyle birlikte Aradip’te yaşadığı evde yapılan aramada ise,2 kilo 623 gram kokain ile 2 kilo 733 gram hint keneviri tespit edildiğini ifade etti.
Tespit edilen uyuşturucuların 19 yaşındaki gence ait olduğunun görüldüğünü kaydeden gazete, gencin annesinin de soruşturmayı kolaylaştırmak için tutuklandığını yazdı.
Rum polisinin araştırmalarının tespit edilen uyuşturucuların arkasında faaliyetleri Larnaka sınırlarını da aşan bir çete olduğuna işaret ettiğini kaydeden gazete, bunun akabinde 25, 33 ve 20 yaşlarında 3 kişinin daha tutuklandığını ve mahkeme tarafından 5 gün göz altında kalmalarına karar verildiğini ekledi.
 
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