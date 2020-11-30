Açılışta YDÜ farkı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 Erkekler kategorisi için organize edilen ÖYAK– Kemal Aksay Turnuvası Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Soyer Hacıganimler maçı ile başladı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Soyer Hacıganimler’i 32 sayı farkla 85-53 mağlup etti.İlk turu geçen taraf olan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk turu Bay geçen Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Perşembe akşamki rakibi oldu.
Turnuvada 1 Aralık Salı günü Mağusa Gelişim Akademisi(MGA) – Akdeniz ve Koopspor – Soyerspor maçları oynanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.