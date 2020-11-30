banner480
banner572
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
7 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
7 0
 
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
102 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
259 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
39 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
25 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
51 0
banner529
banner570

Açılışta YDÜ farkı

banner476

ÖYAK– Kemal Aksay Turnuvasıaçılış maçındaYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Soyer Hacıganimler’i 32 sayı farkla 85-53 mağlup etti

Açılışta YDÜ farkı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 Erkekler kategorisi için organize edilen ÖYAK– Kemal Aksay Turnuvası Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Soyer Hacıganimler maçı ile başladı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Soyer Hacıganimler’i 32 sayı farkla 85-53 mağlup etti.İlk turu geçen taraf olan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk turu Bay geçen Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Perşembe akşamki rakibi oldu.
Turnuvada 1 Aralık Salı günü Mağusa Gelişim Akademisi(MGA) – Akdeniz ve Koopspor – Soyerspor maçları oynanacak.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.