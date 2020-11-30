Açılışta YDÜ farkı

ÖYAK– Kemal Aksay Turnuvasıaçılış maçındaYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Soyer Hacıganimler’i 32 sayı farkla 85-53 mağlup etti

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 Erkekler kategorisi için organize edilen ÖYAK– Kemal Aksay Turnuvası Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Soyer Hacıganimler maçı ile başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) – Soyer Hacıganimler’i 32 sayı farkla 85-53 mağlup etti.İlk turu geçen taraf olan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk turu Bay geçen Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Perşembe akşamki rakibi oldu.

Turnuvada 1 Aralık Salı günü Mağusa Gelişim Akademisi(MGA) – Akdeniz ve Koopspor – Soyerspor maçları oynanacak.

