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Hamitköy sahaya iniyor

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Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, futbolcularının, futboldan daha fazla uzak kalmamaları adına antrenmanları başlatma kararı aldıkları söylerken, turnuva organize etme çalışmaları olduğunu belirtti

Hamitköy sahaya iniyor
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, 6 Aralık Cumartesi günü antrenmanlara başlamak için sahaya iniyor.
Futbolda yaşanan belirsizliğe rağmen, antrenmanlara başlama kararı alan Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu ile toplantı gerçekleştiren teknik direktör Ahmet Sakallı ve teknik ekip antrenmanları başlatacaklar.
Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, uzun yıllar harcayarak oluşturdukları genç futbolculardan oluşan kadrolarının, futboldan daha fazla uzak kalmamaları adına antrenmanları başlatma kararı aldıkları söyledi.
Ahmet Sakallı, büyük çoğunluğu alt yapılarından yetişen gençlerden oluşan futbolcularının yeteneklerinin gerilememesi, psikomotor becerilerinde kayıp yaşamamaları ve en önemlisi futboldan soğumamaları adına antrenmanları başlatacaklarını vurguladı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, 7 Aralık’ta kulüplerle yapacağı toplantıdan futbolun oynanmaması yönünde bir karar çıkması halinde, kulüp olarak organize edecekleri turnuva ile futbol heyecanını canlı tutacaklarına dikkat çeken Ahmet Sakallı, bu turnuvanın organizesi konusunda çalışmalara başladıklarına da vurgu yaptı.
 
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