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Açılış Kupasında kader haftası

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Final Four sıralamaları ve Final Four katılım hakkı kazanacak takımların belli olacağı Basketbol Açılış Kupası son hafta müsabakaları Çarşamba akşamı başlayacak

Açılış Kupasında kader haftası
Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupasında, 5. hafta maçları Çarşamba akşamı başlayacak.
Final Four sıralamaları ve Final Four katılım hakkı kazanacak takımlar, Açılış Kupası son hafta müsabakalarıyla belli olacak. YDÜ – Soyer Hacıganimler’in namağlup bulundukları Açılış Kupası 5. haftanın ilk maçında DAÜ ile Koopspor, Çarşamba akşamı saat 19:00’da Atatürk Spor Salonunda karşılaşacaklar.
Açılış Kupası 5. haftanın ikinci maçında GAÜ ile Çetinkaya Cuma akşamı saat 19:00’da Ertuğrul Apakan Spor Salonunda karşılaşacaklar.
Açılış Kupası 5. haftanın en önemli maçı olan YDÜ – Soyer Hacıganimler maçı ise Cumartesi akşamı saat 17:00’da YDÜ RA25 Spor Salonunda oynanacak.
 
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