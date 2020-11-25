Güney’deki huzur evlerinde endişe

Güney Kıbrıs’taki huzurevlerinde artan vaka sayısı endişe verici boyuta ulaştı



Güney Kıbrıs’taki Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısındaki artışın endişe verici şekilde büyüdüğü belirtildi.

Güney Kıbrıs’taki huzurevlerinde artan vaka sayısının da endişe verici boyuta ulaştığı ifade edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmelere geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete, hastanelere başvuran koronavirüs vakalarının yanı sıra yoğun bakımda yatan hasta sayısında da artış gözlemlendiğini yazdı.

Güney Kıbrıs genelinde bugüne kadar 9 huzurevinde çoğunluğu yaşlılar olmak üzere toplam 224 Kovid-19 vakası (158 yaşlı, geriye kalanlar personel) belirlendiğini yazan gazete, referans hastanesinde tedavi gören hastaların yüzde 25’inin ise çeşitli huzurevi-bakımevinden gelen yaşlılar olduğunu da belirtti.

Gazete, huzurevlerinden olan ve Kovid-19 teşhisi konulan 6 yaşlıdan 5’inin nihai ölüm nedenin Kovid-19 olduğunu yazdı.

Habere göre, “Mağusa bölgesinde” bulunan ve zihinsel engellilerin kaldığı kabul merkezinde de önceki gün 37 vaka belirlendi.

Hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 110’a ulaştığını yazan gazete, referans hastanesindeki doluluk oranının ise sınıra dayandığını belirtti.

Gazete, yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısının da artış gözlemlendiğini, son 24 saatte 3 kişinin yoğun bakıma alındığını yazdı. Referans hastanesinde 4’ü ileri bakım ünitesinde olmak üzere 70; Lefkoşa Genel Hastanesi’nde 12’si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 24; Limasol Hastanesi’nde 12, Makarios Hastanesi’nde ise 2 bebek ile 2 annenin tedavi gördüğü kaydedildi.

Gazete, Güney Kıbrıs genelinde dün açıklanan vaka sayısının 262 olduğunu, yapılan hızlı testler(rapid-tests) neticesinde ise 70 pozitif vakaya rastlanıldığını belirtti.





