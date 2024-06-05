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76 milyar dolar değerindeki yayın anlaşması

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NBA, NBC, Disney ESPN ve Amazon ile 11 yılda yaklaşık 76 milyar dolar medya geliri sağlayacak ayrı yayın anlaşmaları imzalamaya yakın

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76 milyar dolar değerindeki yayın anlaşması
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Konuya yakın kişilere dayandırılan haber, Wall Street Journal'da yer aldı.
Habere göre Comcast'in bünyesindeki NBC, lig ile yılda ortalama 2.5 milyar dolar ödeyeceği bir anlaşma yapmak üzere.
Amazon'un yılda 1.8 milyar dolar tutarında ödeme yapacağı paketin içerisinde ise diğer turnuvaların yanı sıra normal sezon ve playoff maçları da yer alacak.
Disney ise yıllık ortalama 2.6 milyar dolar büyüklüğünde ödeme yaparak NBA paketini koruyacak ve NBA final maçlarını yayınlamaya devam edecek.
WSJ'nin haberine göre Disney, mevcut anlaşma için ödediği 1.5 milyar doların üzerinde ödeme yapacak ancak yeni anlaşma kapsamında daha az maç yayınlayacak.
 
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