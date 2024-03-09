Mesarya’dan 6 puanlık galibiyet

Süper Lig’de play-out hattını ilgilendiren önemli karşılaşmada Mesareya konuk olduğu K.Kaymaklı’yı 2 – 0 mağlup ederek adeta 6 puanlık bir galibiyet elde etti

Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso StadıFehim Dayı,Berk Bağrıkara,İbrahim KatmerMehmet Özeralp,Mahmut Amasyalı, Arseven (59.Dk Mehmet Göçben), Sylla, Alpay(77.Dk Çağlar), Gozar, Fikret(69.Dk Hasan Çakır), Bahadır, Muhammet(59.Dk Emre), Halil(69.Dk Alp), Mehmet ÖztürkErcan, Okan, Mahmut Yumuşak(59.Dk Ömer), Tuğrul, Salahi(90+7.Dk Erin), Oğulcan(83.Sk Mert), Abdullah, Lukman,(59.Dk Eren) Felipe, Tacettin(83.Dk Civan), Yusuf: 56.Dk Gozar(K.Kaymaklı)26.Dk(P) Tacettin, 84.Dk Civan(Mesarya)Aksa Süper Ligde 22. haftada Küçük Kaymaklı,Mesarya’yı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda konuk etti.26.Dk: Mesarya atağında Tacettin ile duvar pası yapıp ceza alanına giren Mahmut Yumuşak, Halil Turan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Tacettin topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 0-1 Mesarya35.Dk: K.Kaymaklı atağında Fikret’in pasında savunma arkasına sarkan Sylla, kaleci Ercan’dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak ağlara doğru giden topu Okan çizgiden uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.38.Dk: K.Kaymaklı atağında Gozar sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.56.Dk: K.Kaymaklı’da Gozar hakeme yaptığı itirazlardan sonra sarı kart gördü. Gördüğü kartın arkasından Gozar hakemi alkışlayınca Fehim Dayı ikinci sarı kartını da göstererek Gozar’ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.84.Dk: Mesarya atağında Ömer’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Civan’ın şutunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 0-2 Mesarya86.Dk: K.Kaymaklı atağında Emre soldan topu ceza alanına kesti. Sylla net pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya gönderdi.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç K.Kaymaklı 0 – Mesarya 2 şeklinde tamamlandı. Bu sonucun ardından Mesarya puanını 26 yaparak 11. sırada yer alırken, K.Kaymaklı 20 puanla 14. sırada kaldı.