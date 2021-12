İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında "Hiçbir engelin seçim olmadığı, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeği unutulmamalı" dedi.

Serkan Kırmızı’nın basın açıklaması şöyle:

Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli kardeşlerimizin sesini duyurduğu özel bir gündür.

Engelli vatandaşlarımız ‘Önce İnsan’ anlayışına sahip olan milletimizin ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan olarak her konuda engelli vatandaşlarımızın yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem vermekteyiz.

Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur.

Hiçbir engelin seçim olmadığı, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmamasını temenni ediyorum.

Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri, sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum

Serkan Kırmızı

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı