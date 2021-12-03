Nicosia Group Kıbrıs Kupası 1.Tur eşleşmeleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu.
Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda 1.tur maçlarının 29 Aralık 2021 tarihinde oynanacağı belirtildi.
Eşleşmeler şöyle;
Gönyeli SK - Maraş GSK
Küçük Kaymaklı TSK - Yalova SK
Binatlı YSK - Miracle Değirmenlik SK
Girne Halk Evi - Çanakkale TSK
Cihangir GSK - Mormenekşe GBSK
Hamitköy ŞHSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Göçmenköy İYSK - Esentepe KKSK
Mesarya SK - Yeniboğaziçi DSK
Bostancı Bağcıl SK - Yonpaş Dumlupınar TSK
DÜzkaya KOSK - Türk Ocağı Limasol
Karşıyaka ASK - Yenicami AK
L. Gençler Birliği SK - Mağusa Türk Gücü
SFC Dörtyol SK - Doğan Türk Birliği
İncirli SK - Baf Ülkü Yurdu
Görneç KSK - Merit Alsancak Yeşilova SK
Çetinkaya TSK - Lefke TSK