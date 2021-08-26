Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği rest çekti

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği yaptığı basın açıklamasıyla bugün Resmi Gazete’de yayınlanan aşılı veyahut aşısız herkesin PCR veya antijen testlerinin kendilerinin ödeyeceği kararına kesinlikle uymayacaklarını açıkladı. Dernek bu kararı alma gerekçelerini ise devletin yaptığı aşılanma çağrısına tüm üyelerinin uyarak aşılandığını bu nedenle aşısızlarla ayni kefeye konulmak istemediklerini kaydettiler.

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’ninyaptığı basın açıklaması şöyle:

Biz güneyde çalışan emekçi kesim olarak Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 27/08/2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan antijen ve PCR testlerinin aşılı kesim dahil ücrete tabii olacak kararına kesinlikle uymayacağımızı buradan ilgili Bakanlıklara bildiririz. Uymama kararımızı gerekçesini de buradan belirtmek isteriz ki biz çalışanlar olarak Devletin bizden istediği aşı olarak hem kendimizi hem de etrafımızdakileri koruyalım kampanyasına uyarak tüm üyelerimizin aşılanmasını sağlamış olmamıza rağmen bizler gibi Aşısını tamamlayan diğer sektörler ile aşısını şu veya bu nedenle tamamlamayanlarla ayni kefeye konmamızı kesinlikle kabul etmediğimiz buradan deklare eder gerekirse hak ve hukuk arayışımızı da gerekli gördüğümüz tüm platformlara da taşıyacağımızı beyan ederiz. Umarız alınan bu yanlış karardan en kısa sürede dönülerek gerekli düzeltmeler ilgili Bakanlıklar tarafından yapılır. Saygılar sunar tüm halkımıza sağlık dolu günler dileriz.

G.K.Ç Derneği Yön. Kurulu

