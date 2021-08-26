banner583
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
8 0
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
772 0
 
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
70 0
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
16 0
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
150 0
“Bundan sonra daha kötü olacak”
“Bundan sonra daha kötü olacak”
21 0
52 0
banner661

Göçmen'de Bayraktar dönemi

banner476

banner666
Göçmen'de Bayraktar dönemi
AKSA Süper Lig'in Lefkoşa ekiplerinden Göçmenköy'de teknik direktör Hakan Sermaye'nin görevinden ayrılması sonrasında teknik direktör arayışı sonuçlandı.
Göçmenköy yönetimi yaptığı görüşmeler sonucunda geçtiğimiz sezonlanlarda Yenicami'yi çalıştıran Özgü Bayraktar ile anlaşma sağladı.
Bayraktar'ın bugün yapılacak antrenmanla takımın başına geçeceği bildirildi. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.