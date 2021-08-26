Göçmen'de Bayraktar dönemi

AKSA Süper Lig'in Lefkoşa ekiplerinden Göçmenköy'de teknik direktör Hakan Sermaye'nin görevinden ayrılması sonrasında teknik direktör arayışı sonuçlandı.
Göçmenköy yönetimi yaptığı görüşmeler sonucunda geçtiğimiz sezonlanlarda Yenicami'yi çalıştıran Özgü Bayraktar ile anlaşma sağladı.
Bayraktar'ın bugün yapılacak antrenmanla takımın başına geçeceği bildirildi.
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