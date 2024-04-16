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İstanbul Yapı Fuarı'nda KKTC'yi 5 firma ile temsil edilecek

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İstanbul Yapı Fuarı'nda KKTC'yi 5 firma ile temsil edilecek
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KKTC, yarın açılacak İstanbul Yapı Fuarında 5 firma ile temsil edilecek.
Sanayi Odası'ndan verilen bilgiye göre, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul yapı Fuarı’na katılacak 5 firma bugün stant kurulumlarını tamamlıyor.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Sanayi Dairesi organizasyonunda Fuara katılan Cyprocable Ltd. İKAS Mobilya, Onalt Sanayi, SBC Boru Ltd. ve Glasstech Trading Ltd. sergileyecekleri ürünleri stant alanlarına yerleştirdi.
Fuar, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.00- 18.00, cumartesi ise, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
 
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