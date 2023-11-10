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Dinçyürek: “Ulu Önder Atatürk, tüm dünyaya ışık tutmuştur”

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Dinçyürek: “Ulu Önder Atatürk, tüm dünyaya ışık tutmuştur”
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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 85’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş düşünce yapısı, laik ve güçlü liderliği ile sadece Türk milletine değil, aynı zamanda tüm dünyaya ve Kıbrıs Türk halkına da ışık tuttuğunu kaydetti.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkının Atatürk'ü anlayarak, ilke ve devrimlerini benimseyerek, onun çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşma doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini de vurguladı.
Bakan Dinçyürek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 85’inci yıl dönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.
Tarih boyunca, tüm zorluklara, imkansızlıklara ve darboğazlara rağmen boyun eğmeden, yorgun ve bitap düşmüş bir milletin güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkmasına önderlik eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş düşünce yapısı, laik ve güçlü liderliği ile sadece Türk milletine degil, aynı zamanda tüm dünyaya ve Kıbrıs Türk halkına da ışık tutmuştur.
Kıbrıs Türk halkı, Atatürk'ü anlayarak, ilke ve devrimlerini benimseyerek onun çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşma doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, çağdaş, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 85. yılında büyük bir sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”
 
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