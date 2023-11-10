Savaşan: “Atatürk’ün fikirlerini doğru anlarsak dünya daha iyi bir yer haline gelir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 85’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk’ün fikirleri doğru anlaşılırsa dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini kaydetti.

Savaşan, mesajında, Atatürk’ün fikirlerini kavramak ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmak gerektiğine dikkat çekti. Savaşan, Atatürk’ün “yurtta sulh, dünyada sulh” belgisine dikkati çekerek, Gazze’de yaşananların Atatürk’ün insancıllığını bir kez daha kanıtladığını vurguladı ve “Atatürk insancıllığı ve uzak görüşlülüğü ile adını tarihe altın harflerle yazdırdı” dedi.

Dünyanın bugün yaşadığı sorunların Atatürk’ün liderliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Ahmet Savaşan, “Ömrü savaşlarda geçmiş bir asker olarak Atatürk, fırsat bulunur bulunmaz barış anlaşması yapmış ve ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ belgisi ile dünya barışının önemini vurgulamıştır. Bugün Gazze’de yaşananlar dikkate alındığında asker kökenli bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün insancıllığının ve uzak görüşlülüğünün kıymeti bir kez daha anlaşılmaktadır. İşte Atatürk bu özelliklerinden ötürü adını Dünya tarihine altın harflerle yazdıran önemli bir lider olmuştur” ifadelerini kullandı.

Ahmet Savaşan, 10 Kasım’ın Atatürk’ü anmak kadar anlamak için de fırsat görülmesi gerektiğini belirterek, “Atatürk’ün ideallerini, emanetlerini, fikirlerini doğru şekilde anlar ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarırsak dünyanın daha güzel ve daha yaşanabilir bir yer olacağına hiçbir kuşkum yoktur. Bunun için çalışmak insanlık için çalışmak demektir” dedi.

Savaşan, mesajının sonunda “Atamızın bizlere bıraktığı değerleri korumak için çalışacağımıza bir kez daha söz veriyoruz” diyerek, “Türk Milleti’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin mimarı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 85’inci yıl dönümünde büyük bir özlemle anarken Türk ulusunun bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda kanlarını döken tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

