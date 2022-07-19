"Barış Harekatıyla Rumların “Enosis” hayallerinin tam anlamı ile yok oldu"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Barış Ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Deniz mesajında, “20 Temmuz tarihi, Kıbrıs Türkü için uluslararası hukuktan kaynaklanan vazgeçilmez haklarının elinden alınamayacağını kanıtladığı ve varoluş mücadelesini özgürlükle taçlandırdığı Mutlu Barış Harekatı’nın yıl dönümüdür” dedi.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın, Kıbrıslı Rumların en büyük hayali olan “Enosisi” engellemek için başlatıldığını ve bu harekatla birlikte, “Enosis” hayallerinin tam anlamı ile yok olduğunu ifade eden Deniz, “Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları iki ayrı bölgede toplanarak iki bölgeli ve iki toplumlu bir Kıbrıs’ın temelleri atılmıştır. Kıbrıs Türk halkı, bu harekat sayesinde kendi bölgesinde yaşamakta ve kendi kendini yönetmektedir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının bugün, uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına rağmen, kendi topraklarında, bağımsız bir devletin çatısı altında egemenliğini kulladığını ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün de desteğiyle 48 yıldır barış ve huzur içinde yaşamını sürdürdüğüne vurgu yapan Deniz, şöyle devam etti:

“Bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olmamız ve gerekli olduğu durumlarda bu sorunların çözümü için kendi aramızda çeşitli mücadeler yapmamız da, kendi kendimizi yönetmekte olduğumuzun çok somut bir delilidir. Kıbrıs Türk halkı, bugün bir siyasi varlık olarak yaşamasını Barış Harekatı’na borçludur.

Kıbrıs adasında halen yaşanmakta olan siyasi sorunların çözümlenmesi için elbette bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. Bize düşen görev, çok daha iyi ve sorunların üstesinden gelmeyi başaran bir idare oluşturmak ve Kıbrıs Rum halkının, 20 Temmuz Barış Harekatı ile sağlanan gelişmenin geri döndürülemeyeceğini tam olarak anlayabilmesini sağlamaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu mücadeleyi sürmeye kararlıdır. Ada’da istikrarı sağlayacak bir anlaşma için olduğu kadar, daha iyi bir yönetim için de mücadele etmeye devam edeceğimizi bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak isterim.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. Yıl Dönümünde; Kıbrıs Türk halkının hak ve hürriyetini korumak için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyorum.”