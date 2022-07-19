banner762
banner815
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
4 0
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırıyor?
19 0
 
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
FODER'in 'Tema' fotoğraf sergisi AKM’de açıldı
13 0
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
Sınır kapılarında ehliyetle neden geçiş olmuyor?
37 0
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
KTOEÖS’ten Çavuşoğlu’na 17 soru
12 0
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
“Bu manzara karşısında adeta insanlığımızdan utandık”
20 0
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
Plaj güreşlerinde Lapta ve DAÜ birinci
28 0
banner797

Djed Spence, Tottenham'da

banner476

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Middlesbrough'nun sağ beki DjedSpence'i transfer etti

banner825
Djed Spence, Tottenham'da
İngiltere Premier Lig’de geçen sezon ligi 4. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazanan Londra ekibTottenhami, savunmasına takviye yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan Spence ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
İngiliz basını, transferin 12,5 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini ve miktarın ek ödemelerle 20 milyon sterline çıkabileceğini paylaştı.
Fulham altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Middlesbrough'nun yanı sıra Nottingham Forest'ta da forma giydi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.