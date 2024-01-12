Zeytin ağaçları, oduncuların kurbanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Geçitkale bölgesi köylerinden Çınarlı sakini vatandaşımız, bazı kişilerin kendisine ait olan zeytin ağacını kestiklerini ifade ederek bu konudaki isyanını paylaştı.

Vatandaşımız son zamanlarda bazı kişilerin bunu alışkanlık haline getirdiğini söyleyerek "Çınarlı da benim tarlama geldiler ve ağacımı kestiler. Ayrıca bunlar sadece benim değil ovalarda da bulunan birçok zeytin ağaçlarını kesiyor sade benim ağacımı değil" dedi.

Ülkede pahalılık arttıkça vatandaşların geçim derdinin de büyüdüğünü ifade eden vatandaşımız “Her şeyi bu kadar pahalı yaparsanız nedir olacağı bir ton odunun fiyatı 7bin TL olursa değil zeytin ağaçlarını kesmek şinyaları da kökünden sökecekler para bulmak için insanlar” diyerek sitemini dile getirdi.

