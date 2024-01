SOSYAL MEDYANIN SESİ

BM Genel Sekreterleri değişse bile bir türlü sonuç alınamayan görüşmeler hala devam ediyor, bana göre sonuç alınamamasının en büyük nedeni masaya oturanların Barış için oturmamaları

(Hasan Kebapcı)



Bakanlar Kurulu Değil, Adeta Yok Etme Kurulu!

KIB-TEK, Ziraat Bankası'ndan yıllık % 49 faiz ile 1 Milyar TL borçlanmaya gidiyor (Yine AKSA'ya biriken borcu ödeyecekler). Öte yandan ödenmeyen elektrik faturalarına uygulanmakta olan gecikme faizi ya da gecikme cezası (!) yıllık % 16.2 iken Bakanlar Kurulu karar üretmiş, artık; % 37 olacak!

(Tuluy Kalyoncu)



Sebep belli.... Yunan iştahı ve bu uğurda Kıbrıs Türküne ihanet eden Yum Halkı...! Yunanistan ve Rum 4 kere suçüstü yakalandı, garantörlüğü bile kalmadı!

Yüksek Mahkeme başkanı YARGIÇ Forsthof kaçtı, Türkler yönetimde yok... BU KC anayasal bile değil!

4 Mart 1964 tarihli 186 no lu karar ile BM 3 aylığına geldi, hala burda... 60 yıldır biz ambargolu, ulaşımsız, İZOLE....!

İnsan hakları, uluslararası hukuk tersanesi hikaya masal... Bosnadan, Kıbrısta, Filistinde gördük anladık!

Bari o yıllık yaklaşık 50 milyon Doları kimler ne kadar verir bir açıklasaydınız!

Nerdeysa 5 ASGARİ ücret insan başı yılda...!

İnsaf da dinin yarısı... Dinsizin hakkından, imansız gelir.... NE din ne iman bunlarda yok ki!

Havuç kimlik, seyahat belgeleri ile konformizm devam....!

Türkiye de tribünde!

1974 kadar asker, polis, siyasi... 1974 sonraki tüm siyasileri.... Öcalan gibi toplayın paketleyip, cana kast, suça ortak itham edin, yargılayın bari.... İyiden utanmayı attılar çünkü..Atak oynamayan gol atamaz, defans hatasından gölü yer, kaybeder... Mossad cı idf lileri toplayan otorite, Ermeni katliamı ı bitiren Devlet, bunlara mı dünyayı dar edemez!? Hiç inanasım yok!

(Hasan Nihat Erduran)



Dünkü fiyat anarşisi konulu yazıma yarım gün içinde 89 beğeni geldi.

Ancak, çok değerli iki arkadaşım, bu görüşüme itiraz ettiler

Her iş yerinin koşulları farklıdır, herkes istediği fiyata satar, ister yüksek fiyat uygular, isterse Dampıng de yapar.dediler.

Herkesin görüşüne saygım var.

Yazım 0/0 80 onaylanmış olmasına rağmen bu açıklamayı yapıyorum :

Niye bir süre önce bu satış noktalarında 0/0 100 yakın fiyat farkları yoktu.??

Serbest piyasa ekonomisini uygulaycaksanız, Güneyden de ,kuzeyden de ithalatı serbest bırakacaksınız. Hem yasaklama, hemde serbest ifadeleri ,eş anlamlı değil.

Veya rahmetli Özal’ın Serbest Bölge modelini uygulayacaksınız.

TC de niye fiyat anomolilerine karşı tedbir getirildi. Zincir marketlere bile milyon cezalar kesiliyor. 85 milyonluk bir piyasada bir denetleme mekanizması var. Rekabetin o kadar çok yoğun olduğu bir piyasa.

Niye bütün ülkelerde tüketici hakları yasa ve sosyal kurumlarca korunuyor ?

Bizde de yasalar var, uygulanmıyor. Bu hukuk nezdinde suçtur.

Damping konusuna göre, özel günlerde kısa süreli , Dampıng kabul edilebilir.

Ama, siz zenginsiniz uzun süreli Dampıng yapıp, rakip firmaları batıramazsınız. Her ülkede anti Damping yasası vardır.

(Yücel Dolmacı)