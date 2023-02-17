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Zam istemiyoruz, devlet fiyatları denetlesin”

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Zam istemiyoruz, devlet fiyatları denetlesin”
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı emekli vatandaşlarımız, ülkede devam eden zam furyasına tepki göstererek, denetimsizliğin vatandaşı ve halkı perişan ettiğine vurgu yaparak sitem ettiler.
Özellikle marketlerin sürekli olarak fiyat değiştirmesinden dolayı mağdur olduklarını dile getiren emekli vatandaşlarımız, “Gün geçmiyor ki marketlerdeki ürün fiyatları değişmesin. Bu nasıl bir açgözlülüktür? Ne akaryakıta zam var ne de hammaddeye ama fiyatlar her gün artıyor. Tabii bunda en büyük sorumluluk devletindir. Çünkü devletin asli görevi olan denetim yapılmıyor” dediler.
Kendilerine senede iki defa maaşlarına zam yapıldığını ifade eden emekli vatandaşlarımız “İki defa maaşlara zam yapılıyor. Ancak zam yapıldığı günün ertesinde her şeyin fiyatı da değişiyor. Maaşlara zam yapılmasın daha iyi. Ancak devletin de stokçuları denetlemesini istiyoruz” dediler.
Aldıkları maaşların her yapılan zamla eriyip gittiğini ve ayın yarısında maaşlarının bittiğini belirten vatandaşlarımız devletin mutlaka denetim yapması gerektiğini vurguladılar.
 
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