SOSYAL MEDYANIN SESİ

Sigarayı kesiyorum : Sigaraya, bir zam daha geldi. Günde , en ucuzundan bir paket tüketen, diyelim günde , 25 X 30 gün, ayda 750 TL. Pahalı sayılan 33 TL paketi markalardan 1000 Tl vs. Tiryakiler var, 1-2 paket günde tüketir. Hem sağlığına hem de cebine zarar. Biliyoruz ve bile bile içiyoruz bu lanet zehiri. Kaç kez kestim , olmadı, yine başladım. Bu vesile ile sizlerle, yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Hem güler hem de ders çıkartabilirsiniz. Rahmetlik, ünlü futbolcumuz Mustafa Defteralı’yı tanıyanlar bilir. Usta futbolcu olduğu kadar da, ders nitelikli sözler ederdi. Sigara müptelası olunca, "KES" demiş doktorlar. Ve spor yaşamını bozacağı uyarısında bulunmuş. O da, kesmiş ! Kendisi diyor. "Aldım elime biçağı, ortasından kestim. İçmekten vazgeçeceğime, yarım yarım yakarak içmeye devam ettim. Kesemedim." Vee. acı ,sonunda ayaklarını kestiler. Allah Rahmet eylesin. Londra’da da başından bir olay geçmiş. Komik ve enteresan. Bir pub--meyhane diyelim- da, sayısını hatırlayamayacak kadar bira içmiş.. Tuvalete koşmuş. Meğer, bayanlara aitmiş, girdiği yer. Bayanlar bağırmış,"this is for ladies- Burası bayanlar içindir"" Defteralı bozmamış, "what about this one- ee, bu ne içindir" diyerek seks organını göstermiş, bayanlar kahkahayı basmış, şikayetçi olmamış.

Hükümetin bu zam kararı, insanlarımızın sağlığı için değil, daha fazla gelir toplamak amaçlıdır. Bunun yanında zam furyası da elbette her zaman şikayet konusudur. Ama, bu kez ben bu kararı olumlu karşılıyorum.

Hem sağlığımız, hem de cebimiz için,- keselim değil- sigara kullanmaktan vazgeçelim. .

(Özcan Özcanhan)





Arkadaşlar; Altak ailesi doyurucu bir açıklama mutlaka yapacaktır.

Ne aile adına, ne de aile için birilerinin açıklama yapmasına gerek yok, böyle bir beklentileri de yok.

“Bırakın, acımızı yaşayalım” diyor aile.

Buna saygı duyalım…

Sonra ne gerekirse, aile de isterse gereken yapılır…

Evet, olay içerisinde dramatik ve hepimizi duygulandıran bir süreç var ama; lütfen aileye saygı…

Lütfen…

(Hüseyin Ekmekçi)



Değil maaşımın yüzde bilmem kaçını, hepsini bağışlarım! Ama bu toplumun vicdanını, insanlığını kendi yalanınıza ortak etmeyin! Alın terimizin gerçekten depremden zarar görenlere gideceğini bize ıspatlamak zorundasınız... muhalefetin uyarılarını, insanımızın yakarışlarını dikkate alın! Söz konusu para olunca herşeye secde eden size hiçkimsenin güveni yok! Bu konuyu; şeffaf ve hesap verebilir şekilde çözmenin yolunu bulup halkın karşısına öyle çıkın! Sayıştay da gözünü 4 açsın!

(Alev Şensoy)



ABD ohio da tren kazası sonucu 100.000 bin galon vinil klorür önce havaya sonra da yağmurla toprağa karışmış... kuraklığın ilk belirtileri. Su var ama kullanılamaz hale geliyor.

(Yusuf Özbil)



3 ~ 5 neyse gönülden yada metazori maaştan kesilerek deprezede için bağışta bulunmak helâli hoş olsun ona bir diyeceğim asla olamaz ama bu binalara imar affı getiren zihniyeti anlamak diye birşey olamaz. Nedeni ne isterse olsun böyle bir af uygulanamaz çünkü ülke fayların üstünde oturuyor. Yakın tarih 1999 Gölcük ve şu an 2023 Kahramanmaraş depremleri oldu onca insanımız yitirildi sakat kaldı evsiz barksız kaldı. Suç ortada suçlular ortada izin veren siyasiler ortada. Var mı siyasilerden bir istifa eden?

Japonya'daki yapı sağlamlığını örnek gösterirken bir de yönetenlerin basiretini örnek gösterin.

(Hasan Mullaoğulları)