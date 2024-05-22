banner913
banner932
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
30 0
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
18 0
 
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
19 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
59 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
29 0
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
17 0
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
21 0
banner1032
banner1038

Yürek burkan dram

banner1020

banner974
Yürek burkan dram
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne’deki Zafer Çarşısından bir esnaf vatandaşımız, sabah saatlerinde dükkanının önünde karşılaştığı fotoğraftaki yaşanan dramın yürek burktuğunu dile getirdi.
Zafer Çarşısındaki dükkanını sabah saatlerinde açmaya giden esnafımız karşılaştığı manzara karşısında önce bir şaşkınlık yaşadığını daha sonra ise yüreğinin burkulduğunu belirterek “Bu insanların suçları ne ki de böyle sokakta yaşamlarını sürdürüyorlar. Yaşanan bu savaşlar sonrasında hayatlarını kurtarmak için adaya gelerek bu şekilde sokakta yaşamaları kabul edilemez” diye konuştu.
Bu yaşanan dramın insanlık ayıbı olduğunu ifade eden esnaf vatandaşımız gerek Suriye’deki iç savaştan gerekse İsrail’in saldırılarından dolay yurdundan olan Filistinlilerin kaçarak ülkemize gelmeleriyle oluşan bu görüntülerin artık son olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.