Yürek burkan dram

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne’deki Zafer Çarşısından bir esnaf vatandaşımız, sabah saatlerinde dükkanının önünde karşılaştığı fotoğraftaki yaşanan dramın yürek burktuğunu dile getirdi.
Zafer Çarşısındaki dükkanını sabah saatlerinde açmaya giden esnafımız karşılaştığı manzara karşısında önce bir şaşkınlık yaşadığını daha sonra ise yüreğinin burkulduğunu belirterek “Bu insanların suçları ne ki de böyle sokakta yaşamlarını sürdürüyorlar. Yaşanan bu savaşlar sonrasında hayatlarını kurtarmak için adaya gelerek bu şekilde sokakta yaşamaları kabul edilemez” diye konuştu.
Bu yaşanan dramın insanlık ayıbı olduğunu ifade eden esnaf vatandaşımız gerek Suriye’deki iç savaştan gerekse İsrail’in saldırılarından dolay yurdundan olan Filistinlilerin kaçarak ülkemize gelmeleriyle oluşan bu görüntülerin artık son olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.
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