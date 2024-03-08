Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, yollarda oluşan çukurlar nedeniyle mağduriyetlerin her geçen gün arttığını dile getirerek, bizlere gönderdikleri parçalanmış lastik ve faturayla sitemlerini bizlerle paylaştı.

İskele – Yonca Kavşağı arasında birçok yerde oluşan çukurlardan dolayı 2500 TL’lik zarara uğradığını ifade eden vatandaşımız “İskele – Yonca Kavşağı arasında oluşan çukura 4 Mart akşamı düşmemiz sonucunda fotoğrafta da görüldüğü gibi aracımızın lastiği parçalandı. Ertesi gün yeni bir lastik almak zorunda kaldık. Ancak faturada da görüldüğü gibi hiçbir suçumuz olmamasına karşın 2500 TL ödedik” dedi.

Bu bozuk yollar nedeniyle birçok kişinin aracını ya lastiklerinin parçalandığını veya ön düzeninin bozulduğunu ifade eden vatandaşımız “Bozulan yollara uyarıcı huni koymak yerine iki kürek toprak veya asfalt atmak bu kadar zor mu? Bu yollar nedeniyle oluşan zararımızı devlet karşılayacak mı?” diyerek isyan etti.

