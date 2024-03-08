SOSYAL MEDYANIN SESİ

EOKA bir özgürlük örgütü mü...?

Rum milliyetçisi AKEL sol mu...?

Halâ tek çözüm Federasyon demek:

- Zaman kısıtlaması ve çözüm baskısı olmayacak müzakerelere sonsuza kadar devam etmeyi göze almak...

- Dolayısıyla da ambargo ve izolasyonlar altındaki statükoya razı olmak demektir.

Bu sol değildir..!

Hele "radikal sol" hiç değildir.

Nazım Beratlı bir yazısında solun tarih içerisindeki tanımını yapmıştı.

- Feodal düzenin egemenleri Kralcılara muhalefet eden burjuvalar solcu idi. Düzen değişip, Kapitalist düzen gelince, egemen burjuvalara karşı muhalefet edenler sol olmuştur.

- Kıbrıs'ta ise Enosis ve şu sıra Helen Kıbrıs için birlikte mücadele eden Rum milliyetçileri ile Rum solcusu Akel'e karşı özgürlük ve tahakküm altına girmemeyi savunmayı gerektirir sol olmak.

Kuzey Kıbrıs'ta sol, gerçek milliyetçilerle bu mücadeleyi birlikte yürütmeyi de gerektirir.

- Sahte milliyetçilere muhalefet olsun diye Rum milliyetçisi olan Rum solu Akel'e intisap edenlerin kendilerini sol ve üstelik "Radikal" Sol diye nitelemeleri sahtekarlık ve hem kendi halkına, hem de sola ihanettir.

(Çetin Uğural)



CİDDİ OLASILIK: Türkiye bankalarında mevduat faiz oranlarının yüzde 45'in üstüne çıkması TL'si olanları cezbetmeye başladı... Aracını, tarlasını, altınını satanın banka faizlerine yöneldiğine ilişkin TV medya haberleri dikkati çekiyor... 1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi cepleri parayla dolduruyor. Döviz getirisinden daha yüksek bir oran... KKTC mevduatçılarının TC banklarına geçmeleri gibi ciddi bir olasılık belirdi..

(Ahmet Tolgay)



Her anne çocuğunu korur kollar, bu doğal bir durumdur .

Çok kötü işlere bulaşmış olsa da, annenin bu kötü işlerden haberi, onayı ve hatta teşviki olsa da böyledir bu durum.

Evlat evlattır.

Zaten Dürüst bir çocuğumuz, yeterince korunamadı onu yetiştiren, var eden annesi KKTC devleti ve hükümeti tarafından , kurda kuşa yem edildi entipüften iddialarla.

Anne o günden beri zaten perişan.

Hal böyle iken o dertli annenin, ikinci çocuğunu, kıymetlisini Avcı'lara yem ettirmememesi, koruyup kollaması gayet doğal bir durumdur.

3 günden beri yaşanıp bugün su yüzüne çıkan olayların sebebi bu kadar basittir.

O anne, göz göre göre ikinci çocuğunuda yedirtmeyecektir.

İşte o kadarrrrr.

(Cenk Özdağ)



SOSYOPATİ

Sosyopatlar vicdansız doğarlar, demekte insanlar...

Belli ki çok çekmiş olacaklar Sosyopatlarca.

Çunkü sosyopat namı ile anılan sorunlular, kanun,nizam bilmezler...

Dinle, ahlakla ilgileri yok...

Toplum içinde insan davranışlarını ayarlayan bütün kurallardan nefret ederler.

Vicdansız mı doğarlar gerçekten?

Abartilı gelir bana böyle bir sav.

Çünkü doğuştan tertemiz doğar insan.

Doğrudur doğuşla zeka gibi, mizaç gibi potansiyel yetilerle gelir dünyaya insan.

Ancak vicdan denilen doğruları yanlışlardan, iyilikleri, kötülüklerden ayırt eden

Ve adına vicdan denilen duyum, eğitimle oluşur beslenerek, bir toplumun sosyal değerleri ile.

İşte soyopatik davranışlar bu değerlerle savaşmaktadırlar, hem de can havli ile kıyasıya...

Korkulur sosyopatiklerden..

Kendini korumalı insan bu tür hastalardan.

Acınmaya olmasa da tahammülleri, tedaviye muhtaçtır sosyopatikler.

(Teoman Ersöz)

