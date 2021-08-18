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Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yollardajki çökmeler ve yırtılmalardan dolayı sürücülerin yollarda zor anlar yaşadığını dile getirdi

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Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde gerek anayolların gerekse şehir içi yolların her geçen gün kötüleştiğini belirterek çökmeler ve yırtılmalardan dolayı sürücülerin yollarda zor anlar yaşadığını dile getirerek bizlere gönderdiği bir fotoğrafla sitemini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, fotoğrafta görüldüğü gibi yolda yaklaşık 50 cm çapında bir çökme yaşandığını ifade ederek “Bu çökmenin olduğu yer Lefkoşa’nın işlek caddelerinden biri olan Ortaköy bölgesindeki Lemar Süpermarket karşısındaki anayoldur. Bu şekilde bir çökme olmasına karşın halen müdahale yapılmaması şaşırtıcı” diye konuştular.
Bu çökmenin ilerleyen günlerde daha da büyüye bileceğini zira bölgenin zemininin oldukça yumuşak bir zemin olduğunu bu nedenle buradaki çökmenin her an daha da büyüyeceği endişesi taşıdıklarını ifade eden vatandaşlarımız “Umarız bu ihbarımız yetkililerin dikkatine gelir ve erken zamanda müdahale edilerek bu çökme birilerine zarar vermeden kapatılır” dediler.
 
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