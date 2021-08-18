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Yaz sebzelerine yan bakılmıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, bu yıl yaz aylarının sebzesi olan birçok sebzeyi evlerine alamadıklarından dolayı sitem ederek bunun nedenini bizlerle paylaştılar.

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Yaz sebzelerine yan bakılmıyor
 
Yaz sebzesi denince akla, böğrülce, patlıcan, biber, bamya, salatalık ve domates geldiğini ifade eden vatandaşlarımız, ancak bu saydıkları sebzelerin bu yıl gerek manav tezgahlarında gerekse market reyonlarında ya bulunmadığını ya da fiyatlarından dolayı yanlarına yanaşamadıklarını dile getirdiler.
Özellikle geçmiş yıllarda yaz aylarında gerek böğrülcenin gerekse domatesin üretim fazlalığı nedeniyle neredeyse beleş denilecek fiyatta satılmasına karşın bu yıl tezgahlardaki fiyatlarını görenlerin oradan hemen uzaklaşmayı tercih ettiklerini söyleyen vatandaşlarımız, bu durumun neden böyle olduğunu sorgulayarak ülkede bir üretim politikası olmayışını eleştirdiler.
 
 
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