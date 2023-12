SOSYAL MEDYANIN SESİ

Diplomanın da yurttaşlığın da ehliyetin de en kolay verildiği adres burası…

Kayıt dışı bir yer!

Ne zaman trafikte ölüm olsa polisler yollarda...

Sebepleri ortadan kaldıracak adım atmıyor, sonuçlara ağlıyoruz.

Trafikte öyle... Kanserde öyle... Nüfus ve yurttaşlık siyasetinde öyle... Çevrede öyle... Demokraside öyle...

Sebepler yerli yerinde dururken, acı sonlar karşısında bas bas bağırıyoruz. Nefesimiz tükenene dek…

(Cenk Mutluyakalı)



Brüksel buz gibi soğuk… Rusya Ukrayna savaşının da etkisiyle Avrupa genelinde ciddi bir enerji krizi yaşanıyor.

AB üyeleri son 2 yılda %17,7 oranında doğal gaz tasarrufuna gitmiş!

AB kurumları ofislerinde de bunu çok açık şekilde hissediyorsunuz.

Avrupa’nın en soğuk ve karlı zamanında sadece dışarda değil bina içlerinde de üşüyorsunuz…

(Aysu Basri Akter)



Her gün hırsızlık haberleri okuyoruz ..Mağazadan hırsızlık marketten hırsızlık.. İşyerinden hırsızlık.. Evlere girme çalma çırpma.. Çok ciddi bir yozlaşmaya eşlik eden adi suçlarda artış.. korkunç bir nüfus kimin nerden geldiği ne yaptığı belli değil.. Ürküyoruz artık.. Herkesten ve her şeyden ürküyoruz.. Bu ülke nereye gidiyor yahu!!!

(Bala Kayadelen)



Sebep belli sonuç bugün...!

Gomşular bizi Yunanistana sattı, ihanet ettiler...! Yunanistan sorumlu ve 15 Kasım 1967 Geçitkalede olayları sonrası Türk Savaş uçaklarının ihtar uçuşu sonrası Tümenini Yunanistana BM nin gözü önünde geri çekti.... Bilahare getirip junta ile askeri darbe yaptı, Enosis ilan etti Eokacı Samsonu Cumhurbaşkanı ilan etti, Makarios BM de anlattı.... Yunanistan hala daha GARANTÖR MÜ!?

Zerre zırnık ne hukuki ne insani tutar tarafları yoktur, tel tel dökülür ler....!

ESASIN etrafından dolanmaya devam ediliyor, herkes KONFORMİST olmuş!

NE sağımızda, ne solumuz da hayır kalmadı... NE kadar üzücü!

Sanki korkunun ecele faydası var!

BİLHASSA Filistin olayları sonrası....! Korka korka katlediliyorlar sözde medeniler in gözleri önünde 1940 lardan beri...!

(Hasan Nihat Erduran)



"İnşaatçılar ,yabancılara, 0/0 1 satıştan bahseder. Çünkü onlar herhalde satılan alanı, KKTC'nin tüm alanına oranlarlar.

Halbuki ekilebilen, inşaata uygun, ekonomik değeri olan alana oranlarsanız rakam çok yüksektir. Bizi aptal yerine koymasınlar."

(Ahmet Tolgay)



Yabancılara satılan gayri menkuller konusunda yorumlarınızı yaparken aşağıdaki konuları dikkate alınız lütfen :

1. Satılan mal oranı verilirken ,fiziki coğrafiyadaki alana göre değil, satılan yerlerin ekonomik değer oranı da dikkate alınmalıdır. Gaziveran, Esentepe, Karpaz, İskele sahilleri vb.

2. Malta bir AB ülkesidir. Küçüklüğü dikkate alınarak ,AB onlara, yabancılara mal satışında ayrıcalık tanımıştır. Malta mevzuatını inceleyiniz.

3. Kuzey Kıbrıs’ta 68000 Rus yaşıyor. Ben söylemedim. Rum Hükümeti geçişlerde tesbit etti, açıkladı. Bu ,açıklanan nüfusun ,0/0 17 si sadece Rus oluyor. İsrailliler, İranlılar, İngilizler vb ne kadar?

Rusya KKTC de ofis açmayı düşünüyor.

Bütün arkadaşlarıma sevgi ve saygılar.

Önemli olan halkımızın refahı, güvenliği ve yönetim erkini kaybetmemesidir. Sadece finansa odaklanırsak ve kontrölü kaybedersek, şikayetler hat safhaya çıkacak.

(Yücel Dolmacı)