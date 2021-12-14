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Yollar köstebek yuvası gibi

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Yollardaki çukurlara düşen araç sürücüleri zor anlar yaşıyor

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Yollar köstebek yuvası gibi
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, kış aylarını yaşadığımız bugünlerde yağışların çiftçilerin yüzünü güldürmesine karşın sürücülere sıkıntılar yarattığını dile getirerek, yolların durumundan dolayı perişan olduklarını ifade ettiler.
Akdoğan bölgesinden bize ulaşan vatandaşlarımız, uzun bir süreden beridir Akdoğan bölgesine giden anayolların tamir veya yama görmediğini ifade ederek, bundan dolayı da yolların adeta köstebek yuvasına döndüğünü dile getirdiler.
Bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla yolların ne durumda olduğunu aktaran vatandaşlarımız, “Bu yollarda kış günleri araba kullanmak adeta kazaya davetiye çıkarmaktır. Yağan yağmurlarla su dolan çukurları görmek mümkün değil. Bundan dolayı da çukurlara düşmemek elde değil” diye konuştular.
Bu çukurlara düşen araç sürücülerinin kaza yapmasalar bile araçlarının hasar gördüğünü veya tekerleklerinin patladığını ifade eden vatandaşlar, “Bu yolları görmezden gelen yetkilileri Allah’a havale ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
 
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