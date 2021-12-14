Seçimlere giderken

Stalin'in anlattığı,

Partiliyim diyerek,

Parti Programına, Seçim Manifestosuna dahi bakmadan,

İçi boş "vaad" ve "Slogan"lara kanarak,

Çaresiz ve muhtaç hale düşürüldüğünün farkında olmadan,

Sorgusuz sualsiz,

Düzen partilerinin arkasından gidenlerin "gizlenmiş" halidir.

(Ülker Fahri)



Bitmek bilmeyen ekonomik krizler ve döviz artışları sonrasında ruh sağlığımızı korumak için kendi kendimize yapabileceğimiz en iyi telkin aşağıdakilerden hangisi olabilir.

▪︎A. Battı balık yan gider.

▪︎B. Para dediğin el kiridir.

▪︎C. Varsa kaderde düzülmek, neye yarar üzülmek.

▪︎D. İpinan guşak ***inan ***şak

▪︎E. Bayıra karşı yatır beni tırmala beni kaşı beni.

▪︎F. Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak.

▪︎G. Amaaan, 3 günlük dünya, dert etmeye değmez.

▪︎H. Batı bizi kıskanıyor.

Bunların dışında telkinleriniz varsa yazabilirsiniz.

(Cenk Özdağ)



Valla marketler böyle kafalarına göre fiyat düzenlemesi yapıyorsa ltf aynı markalı ürünleri daha insaflı satan marketler konusunda birbirimizi uyaralım..böyle zamanda açıkgözlülük değil de daha ağır tabirle tanımlanacak yerleri hepimiz bilelim..Algıda seçicilik..cebine giren 3 kuruşa göz dikiyorsa ben o marketin kapısına uğramak istemem..göz göre göre de enayilik yok artık yaa!!!

(Bala Kayadelen)



Eğitim 'hayal'den öteye geçemedi

3 ay oldu mu okullar açılalı?

Peki çocuğunuz kaç gün sağlıklı eğitim alabildi?

Bazı okullar seyrek eğitimde, bazı okullar sürekli 'pozitif', 'temaslı'...

Öğretmendi, öğrenciydi, emekciydi derken her hafta neredeyse 'temaslı' herkes...

Sürekli 'PCR gerekiyor' telefonları geliyor.

Zaten 1vaka da çıktı mı okula giden öğrenci sayısı bizde 4u geçmiyor.

Ortaokul cagindakilerde aşılanma oranı da düşük...

E temas da fazla olunca...

Hayat da devam edince...

Seçim derdi de olunca...

Eğitim hayal oluyor.

Sürekli, kesintisiz, eşit eğitim hayalimiz var ama gerçekten bir hayalin ötesine geçmiyor.

(Fayka Arseven)



Siyasi partiler hafta sonu binlerce üyesini bir araya getirdi, kontenjanlar hariç tüm adaylar belirlendi. UBP, CTP, HP, DP, YDP, TDP, TKP ve Bağımsızlık Yolu seçime katılacak. Toplam 400 aday demek. Herkes iktidara, Bağımsızlık Yolu ise muhalefete talip

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu liste dışında kaldı. Hayır anlamadım, yaşı belli bir aşamaya gelmiş bir siyasetçi, son deminde meclis başkanı da “yapılmış”, daha ne ister? Neden böyle bir yarışa girer? Bırak gençler da yapsın, yok… İlla sandıkta kalacak. İbretlik

(Hüseyin Ekmekçi)



