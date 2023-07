Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesi sakini bir vatandaşımız, ülkemizde yolların her gün can almaya devam ettiğini bunun en büyük sebebinin ise sürat olduğunu iddia ederek sürati engellemek için hiçbir girişim olmadığını ifade etti.

Bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini paylaşan vatandaşımız “Burası DAÜ bağlantı yolu (eski Lefkoşa Mağusa yolu) bu yolda her gün sürat yapılıyor. Peki sürati engellemek için ne yapıldı. Ne yapılabileceğini öğrenmek için araştırma yapıldı mı? Yapılmamış ise dünyadaki güzel örneklerden faydalanın” dedi.

Ancak ülkemizde iş yapacak mercilerin isteksiz olduğu için doğru dürüst hiçbir yol olmadığını savunan vatandaşımız “Ne yazık ki ülkemizde yapılmaması gereken yerlere çember yapmakla övünen zihniyetler vardır. Halbuki çember yapacağınıza güneydeki gibi daha emniyetli bir şekilde köye ayrı giriş yolları yapılabilirdi” dedi.

Ne yazık ki ülkemizde ne belediye hudutları içerisinde ne de karayollarına bağlı yollar ve yaya geçitlerinin kesinlikle güvenlikli olmadığını savunan vatandaşımız “Yollar bir ülkenin medeniyet seviyesini gösterir. Bu nedenle bizim ülke olarak medeniyet seviyemizde ortadadır” diyerek sözlerini tamamladı.