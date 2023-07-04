Böyle sürücüler olduğu sürece kazalar kaçınılmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücümüz, ülkemizde bazı sürücülerin yola çıkarken araçlarını kontrol etmeden çıktıklarını ve bu nedenle de yol ve trafik güvenliğini zora soktuklarını dile getirerek, bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemini aktardı.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi TIR’ın dorsesinin stop ışıkları dahil hiçbir ışıklarının yanmadığını ifade eden duyarlı sürücümüz, “Böyle şoförler bu şekilde umursamaz olduğu sürece maalesef trafik kazaları kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Fotoğrafı Değirmenlik - Gökhan yolunda çektiğini ve anayola çıktıklarında da yanından geçerken uzun uzun boruya bastığını söyleyen vatandaşımız “Umarım bu sürücü mesajı almıştır. Ama böyle trafik güvenliğini zora sokan sürücülerin mutlaka cezalandırması gerekiyor” dedi.

Bu gibi ağır vasıtaların yola çıkmadan önce mutlaka sürücüleri tarafından iyice kontrol edilmesinin şart olduğunu sözlerine ekleyen vatandaşımız, trafikte en ufak bir ihmalin can kaybına neden olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı.

