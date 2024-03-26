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“Yollar artık bu trafik yoğunluğunu kaldırmıyor”

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“Yollar artık bu trafik yoğunluğunu kaldırmıyor”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemiz trafiğinde yoğunluğun her geçen gün arttığına dikkat çekerek bu yolların artık bu trafiği kaldırmadığını geçtiğimiz gün yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.
Özellikle şehir içlerinde trafik yoğunluğunun son yıllarda artmasıyla birlikte bazı acil araçlarının ilerlemesinin de güçleştiğini dile getiren vatandaşlarımız geçtiğimiz gün araçlarıyla ilerlerken bir ambulansın sirenlerini acı acı çalarak ilerlediğini fakat bir noktaya geldiğinde trafiğin kilitlendiğini kaydettiler.
Vatandaşlarımız “Fotoğrafta görüldüğü gibi bu trafik sıkışıklığında herkes yol veriyor, kaldırımlara çıkıyor ancak an geliyor ki trafik sıkışıyor, ambulansın gidecek yeri kalmıyor. Buna bir çare düşünen biri var mı?” diyerek sorguladılar.
Artık yolların bu trafik yoğunluğunu kaldıramaz olduğunu yineleyen vatandaşlarımız “Nüfusumuz her geçen gün artıyor. Hükümetlerimiz bunu göze alarak ya yeni yollar yapmalı ya da trafikte yeni düzenlemeler yapmalı. Yoksa bu trafik sıkışıklığı tam bir kaosa dönüşecek” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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