SOSYAL MEDYANIN SESİ

DENETLENMEK

Güçlü bir ekonomik yapı ve güçlü bir devlet için denetleme mekanizmasının çok iyi çalışması gerekmektedir.

Genelde insanoğlu denetlenmek konusunda reaktif olsa da gelişmiş ülkelerin ekonomik ve siyasi başarılarının temelinde denetleme ile ilgili kuralları esaslı olarak koymaları yatmaktadır.

Demokrasinin gelişmediği tek adamlık veya impratorluk dönemlerinde bile denetlenemeyen hükümdarlar olmasına rağmen, her zaman denetim altında tutulan yöneticiler ve halk vardı.

Sanayi devrimi sonrasında Batı Avrupada gelişen ekonomik yapı sermaye hareketlerinin gelişmesi ile denetime verilen önemin artmasına neden olmuştur. Aynı şekilde devletler demokrasiyi benimsedikçe denetim fonksiyonu daha da ağırlık kazanmıştır.

Yüz yıl önce kemikleşme sürecine giren şirketlerin güç kazanması ve dünyada etkin olmaları, oluşurulan denetim sisteminin tam anlamı ile yürütülmesine bağlıdır.

Güç denetimden korkmamakla sağlanır.

Denetimden korkmayan kurumlar dünyada etkin olmayı da başarmaktadırlar.

Bir diğer taraftan devletin esas sahibi halkın , sahibi olduğu devletin varlıklarının nasıl yönetildiği konusunda da denetime ihtiyacı olduğunu da unutmamak gerekir.

Özel sektördeki denetim anlayışının kamuda da geliştirilmesi insan refahı için elzemdir.

(Derviş Kemal Deniz)



Arkadaşlar bırakın artık Fenerbahçe-Galatasaray kavgasını. Memlekette her şey güllük gülistanlıkmış sanki da siz tutuştunuz takım kavgasına. 3 ay içerisinde ülkemizde 11 kişi trafik kazasına kurban gitti, daha bugün suçsuz yere bir genç trafik kazasından yaşamını yitirdi. Takım kavgasını bırakın da artık etrafınızdaki gençleri uyarın alkollü araç kullanmasınlar, madde kullanmasınlar, saygılı ve ülkesine hayırlı birer birey olmaları için çaba gösterin. Ülkemizde ne yazık ki özellikle gençler çok dikkatsiz bir şekilde araç kullanıyorlar, bazılarının altında son model arabalar sanki da yolda bir tek kendisi varmış gibi araç kullanıyor. Trafikte alkollü araç kullanılmaması ile ilgili olarak ne yazık ki çok geri kalmış bir toplum olduk. Özellikle ailelere çok iş düşüyor çocuklarınızı bilinçlendirin, onların altına son model araba almak ile bu işler olmuyor. Çok geç kalmadan önce bizlerin önlem alması gerektiğini kavramak lazım çünkü ne yazık ki yetkililerin bu konularda derdi yoktur. Polisimizde çaresiz kalıyor çünkü yeterli personel yok. O yüzden bırakın takım kavgalarını da birazda ülkemizdeki sorunlara odaklanın.

(Metin Gültekin)



Sorumsuz bir trafik magandasının kurbanı gencecik kızın cesedi daha soğumadan,

Bu sabah, bir başka trafik magandası 19 yaşında bir gencimizi öldürdü.

Ülkeyi yönetenler ve Trafikten sorumlu yetkililer hala,

Trafik uzmanlarının bilimsel görüşlerini dikkate alarak başta CAYDIRICI CEZALAR olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmayıp, boş konuşmaya devam ediyorlar.

Yazıklar olsun..

(Ülker Fahri)



Ünal Üstel "Adalet Karşısında Kimsenin Ayrıcalığı Olamaz" demiş.

Aylardır, kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıklar kaldırılsın, seçilmişler de vatandaşlar gibi adalet ve yasalar karşısında eşit hale gelsin diyoruz.

Lafta kalmasın Ünal bey, hade buyurun kaldırın ayrıcalıkları !!!

(Turgut Alas)





Yarım asırdır hep aynı film. Kurumların başına bilerek beceriksiz, bananeci, kör yiyici bir sürü iş bilmez getir, kurumları ya batırsınlar ya da iitibarsızlaştırsınlar sonra da bizi kurtarması için Türkiye’nin yardımını isteyelim. Bir taraftan gariban ve cefakar Türk halkının parasını boşa harcayalım, diğer taraftan da kendi acizliğimizle baş başa kalalım.

YÖDAK’a yeni başkan atayacağınıza, kapatın gitsin. YÖK gelmişken de Lefkoşa’da bir şube açsın devredin işleri oraya.

Koyun adını artık çocuğun, usandık gerçekten!

(Cemil Sarıçizmeli)

