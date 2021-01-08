Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizdeki yolların her geçen gün bozulduğunu ancak bunun yanında yollarda sürücüler için önemli olan yol tabelalarının kendini bilmez kişiler tarafından talan edildiğini dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.



Son zamanlarda sürekli kullandıkları İskele - Yonca Kavşağı arasındaki anayol üzerinde birçok yerdeki yol tabelalarının ya av tüfeği saçmasıyla delindiğini ya da büküldüğünü iddia eden vatandaşlarımız “Yol tabelalarından ne istiyorsunuz anlayamadık. Bu tabelalar yollarda sürücülerin en çok faydalandığı araç-gereçlerdir. Onlara bu şekilde zarar vererek elinize ne geçiyor” diyerek tabelalara zarar veren kişilere isyan ettiler.

Yapılan zararların yine halkın cebinden çıkan paralarla düzeltildiğini savunan sürücü vatandaşlarımız, herkesin biraz daha duyarlı hareket etmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

