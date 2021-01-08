banner583
banner590
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
31 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
35 0
 
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
250 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
27 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
21 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
21 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
27 0
banner529
banner570

Yol tabelalarından ne istiyorsunuz?

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkemizdeki yolların her geçen gün bozulduğunu ancak bunun yanında yollarda sürücüler için önemli olan yol tabelalarının kendini bilmez kişiler tarafından talan edildiğini dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Yol tabelalarından ne istiyorsunuz?

Son zamanlarda sürekli kullandıkları İskele - Yonca Kavşağı arasındaki anayol üzerinde birçok yerdeki yol tabelalarının ya av tüfeği saçmasıyla delindiğini ya da büküldüğünü iddia eden vatandaşlarımız “Yol tabelalarından ne istiyorsunuz anlayamadık. Bu tabelalar yollarda sürücülerin en çok faydalandığı araç-gereçlerdir. Onlara bu şekilde zarar vererek elinize ne geçiyor” diyerek tabelalara zarar veren kişilere isyan ettiler.
Yapılan zararların yine halkın cebinden çıkan paralarla düzeltildiğini savunan sürücü vatandaşlarımız, herkesin biraz daha duyarlı hareket etmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.