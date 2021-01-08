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Sahillerimizi de çöplüğe döndürdük

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin birçok yeri olduğu gibi sahillerimizin de çöplüğe döndüğünü ifade ederek bu konudaki düşüncelerini gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Sahillerimizi de çöplüğe döndürdük

Ormanlar, dağlar, ovalar ve derelerin yanı sıra sahillerimizin de çevre düşmanı kişiler tarafından kirletildiğini belirten çevre dostu vatandaşlarımız, “Ülkemizdeki güzelim koylar ise ülke insanının yanı sıra gemilerden atılan atıklarla çöplüğe döndürüldü. Özellikle Kuzey sahillerimizde bulunan koylarda her türlü çöpü görmek mümkün oluyor” dediler.
Çevre Dairesi’nin tüm sahillerde etkin denetimlerde bulunması gerektiğini belirten çevreci vatandaşları yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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