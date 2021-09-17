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Yol kenarları çöplük gibi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, dün sabahleyin arkadaşlarıyla bisikletlerini alarak yollara çıktıklarını ancak karşılaştıkları manzaralar karşısında adeta çıldırdıklarını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

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Yol kenarları çöplük gibi
 
Güzel bir bisiklet sürüşü için yola çıktıklarını söyleyen vatandaşlarımız, zaman zaman yoruldukları için durdukları gerek yol kenarlarında gerekse ceplerde ülkemizin çirkin görüntüleriyle karşılaştıklarını söyledi. Vatandaşlarımız “Bu kadar mı kirlendik. Eline gelen atıyor. Bunları yapanlara diyecek çok şeyimiz var ama şimdilik daha fazla konuşmak istemiyoruz” diye isyanlarını dile getirdiler.
Yol kenarları ve ceplerin yanında sürekli olarak kullanılan parklarında ayni şekilde kirletildiğini gözlemlediklerini belirten vatandaşlarımız, bu kirliliğin artık son bulması gerektiğini zira ülkeye gelen yabancıların bu görüntülerden sonra bir daha buraya gelmek istemediğini sözlerine eklediler.
 
 
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