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Üstel, Cengiz Topel’de test ücreti alınmayacağını yineledi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre Sağlık Bakanlığı’na Güzelyurt bölgesinden yapılan şikayetler sonucunda Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in harekete geçerek testlerden 100 TL alınması konusundaki duyarlılığını göstermek için dün Güzelyurt Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ni ziyaret ettiği bildirildi.

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Üstel, Cengiz Topel’de test ücreti alınmayacağını yineledi
 
Üstel’in Hastaneyi ziyaretinde yapılan testlerin ücretsiz olduğunu açıkladığı bildirilirken, halkın şikayetini değerlendirerek buraya geldiğini ifade etti. Üstel hastanenin testlerden para aldığı ihbarı üzerine Cengiz Topel Hastanesi’ne geldiğini vurgulayarak testler için ücret alınmayacağını söyledi.
Bakan Üstel’in Başhekim Zafer Hıdıroğlu’na da bu konuda kesin talimatını ilettiğini ve kesinlikle vatandaştan test parası alınmayacağını vurguladığı bildirildi.
 
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