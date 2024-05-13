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"Yol güvenliği nerede?"

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"Yol güvenliği nerede?"
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Ayaklı Gazete'ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız, gönderdiği fotoğrafa yorum yaparak bu kamyonla hurda taşıyan kişinin ekmek parasını kazanmaya çalıştığını ancak "insaf da dinin yarısı" sözünü hatırlatarak bu hurdacının bu şekilde yük taşımasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek görüşlerini paylaştı.
Vatandaşımız, görüldüğü gibi kamyonun üzerinde demir hurdaların tepeleme şekilde yüklendiğini belirterek, "Bu kamyonun üzerine konulan yük ağırlık olarak belki de çok fazla değil ancak, üzerinden taşacak ve her an için yola dökülecek gibi duran bu demirlerle yolculuk yol güvenliği açısından çok sakıncalı" diye konuştu. Herkesin ekmek parası için uğraştığının farkında olduklarını ifade eden vatandaşımız, ancak birilerinin ekmek parası kazanacak diye birilerinin canının yanmaması gerektiğini, bu nedenle bu şekilde umarsız ve insafsızca yüklenen bu kamyon ve sürücüsünü kınadıklarını sözlerine ekledi.
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