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20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
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Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
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Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
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Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
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Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
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Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
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Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
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Sn. Ünal Üstel'in Ankara temaslarında 2024-25 mali İşbirliği protokolü ile ilgili görüşmeler olumlu geçti mi? Herhalde geçtiğimiz yıla göre Türkiye katkıyı biraz daha azaltacak. Zira Türkiye kemerleri sıkmak istiyor...

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Anneler Günü nedeniyle eşinizle birlikte engelli kişilerin annelerine yaptığınız ziyaretler çok güzel. Böyle günlerde moral veren ziyaretler yapmak önemlidir...

Sn. Hüseyin Çavuş, bir tarafta Hayvancılar, diğer tarafta Kasaplar İsyan bayrağını çektiler. Tarım Bakanı olarak ara yolu bularak her iki tarafında mağduriyetinin önüne geçmelisiniz. Allah kolaylık versin...

Sn. Mustafa Naimoğulları, yapacağınız eylemin tarihini belirlemek için toplanacağınızı açıklamanız sanki bir tehdit gibi algılandı. Yapacağınız eylemin boyutu inşallah fayda sağlar...

Sn. Ahmet Savaşan, Dubai'de düzenlenen Arap Seyahat Pazarı Fuarı'nda THY ile yaptığınız görüşmelerde Türkiye'ye giden sağlık amaçlı turistlere uygulanan indirimlerin KKTC'ye gelecek turistlere de uygulanmasını istemeniz yerinde oldu...

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak Anneler Günü'nde tüm annelere çiçek göndererek onların gönüllerini almayı bilmişsiniz. Aldığınız dualarla çok yaşayacaksınız...
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