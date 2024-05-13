Sn. Ünal Üstel'in Ankara temaslarında 2024-25 mali İşbirliği protokolü ile ilgili görüşmeler olumlu geçti mi? Herhalde geçtiğimiz yıla göre Türkiye katkıyı biraz daha azaltacak. Zira Türkiye kemerleri sıkmak istiyor...



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Anneler Günü nedeniyle eşinizle birlikte engelli kişilerin annelerine yaptığınız ziyaretler çok güzel. Böyle günlerde moral veren ziyaretler yapmak önemlidir...



Sn. Hüseyin Çavuş, bir tarafta Hayvancılar, diğer tarafta Kasaplar İsyan bayrağını çektiler. Tarım Bakanı olarak ara yolu bularak her iki tarafında mağduriyetinin önüne geçmelisiniz. Allah kolaylık versin...



Sn. Mustafa Naimoğulları, yapacağınız eylemin tarihini belirlemek için toplanacağınızı açıklamanız sanki bir tehdit gibi algılandı. Yapacağınız eylemin boyutu inşallah fayda sağlar...



Sn. Ahmet Savaşan, Dubai'de düzenlenen Arap Seyahat Pazarı Fuarı'nda THY ile yaptığınız görüşmelerde Türkiye'ye giden sağlık amaçlı turistlere uygulanan indirimlerin KKTC'ye gelecek turistlere de uygulanmasını istemeniz yerinde oldu...



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak Anneler Günü'nde tüm annelere çiçek göndererek onların gönüllerini almayı bilmişsiniz. Aldığınız dualarla çok yaşayacaksınız...