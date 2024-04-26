Yol güvenliği Allah’a emanet

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, yol güvenliğinin ülkemizde yok denecek kadar az olduğunu ifade ederek dün Girne-Lefkoşa anayolunda fotoğrafladıkları bir olayı bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

Lefkoşa - Girne anayolunda boğaz kavşağını hemen geçtikten sonra bir inşaat firmasına ait demir işleme makinasının yola savrulduğunu belirterek “Allahtan arkadan gelen araç sürücüleri çok süratli değildi de birileri bu demir işleme makinesine çarpmadı. Yoksa birinin kazaya kurban gitmesi hiçtendi” dediler.

İş makinelerinin taşınırken çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen sürücü vatandaşlarımız, zaten yolların çok kötü olduğunu bu nedenle de her an kaza yaşanmasının mümkün olduğunu belirttiler.

“Bu iş makinesini çeken aracın sürücüsü süratli olduğu için iş makinesi çekiciden kopup savrulduğu için bu olay yaşanmış olsa gerek. Ama en başta söylediğimiz gibi yol güvenliği diye bir şey yok. Onun için sürücüler araçlarını kullanırken çok dikkatli olmalı. Zira ülkemizde Allah’a emanet bir hayat yaşıyoruz” diyerek sözlerini tamamladılar.

