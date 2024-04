SOSYAL MEDYANIN SESİ

Artık yasaların, kuralların, uygulamaların ve yönetmeliklerin tartışılıp durduğu ve hiçbir işe yaramayacağını bildiğim toplantılara ayıracak zamanım yok.

Takvim yaşlarına rağmen hâlâ büyümeyen insanlara destek olmak için de zamanım yok.

Vasatlıkla uğraşmak için de zaman ayıramam.

Artık dalaverecilere ve çıkarcılara da tahammül etmiyorum.

Başarılı olmuş insanların yerine geçmeye can atan, onlara ve yaptıklarına zarar vermeye çalışan kıskanç insanlara da hiç tahammülüm kalmadı.

İnsanlar içeriğe değil, sadece başlıklara bakar oldular. Benim zamanım ise, başlıklarla uğraşmayacak kadar değerli artık.

İnsan onurunu ve gerçekleri savunan, sorumluluktan kaçmayan, başarılarından dolayı ego yapmayan, kendi yanlışlarına gülebilen, vaktinden önce ‘oldum’ demeyen, insan olmayı anlamış insanlarla vakit geçirmek istiyorum.

Yaşamın sert darbelerinden çıkmayı başarabilmiş ve başkalarının yüreğine dokunabilen insanlarla çevrili olmak istiyorum.

Gerçek olan, yaşamı değerli kılmış eylemlerimizdir.

Amacım, sevdiklerim ve vicdanımla barış içinde yaşamımdan zevk almaktır."

(Derviş Atakan)



TÜFEK İCAT OLDU MERTLİK BOZULDU :

Dünyada kendi neslini topluca katleden yaratık İNSANDIR.

Düşünürüm, aklıma başka canlı gelmiyor.

Eskiden savaşların da bir, ahlağı vardı.

Düşman ordular bir ovada karşılaşırlar, bİlek gücü: kılınç, kalkann, ok, mızırak savaşırlardı.

Galip gelen karşı tarafın topraklarını da kendi sınırlarına katardı.

Yaşlılara, kadınlara, hastalara, dokunulmazdı.

Hatta onlarda tabaa olduklarından yardım da edilirdi.

Tüfek, barut icat olunca MERTLİK BOZULDU.

Bilek gücü kalktı, tüfeği, barutu, topu çok olan galip gelmeye başladı. Savaşa kahbelik, , girdi.

Uçakların ve nükleer silahların bulunmasıyle AHLAK DA BOZULDU.

Artık hedefe, yaşlılar, hastalar, çocuklar , kadınlarda girdi. Bu silahsız insanların katledilmesi , jenosid, tam bir ahlaksızlıktır. Ve tarih böyle yazacaktır.

Gazze'de ölen çocukların mezarı yok, vücutlar parçalanmış, her parça başka bir yerde toprak altında.

Sivil ölüler 40 000 ne dayandı. 150 gazeteciyi İsrail öldürdü. Yüzlerce sağlık ve yardım görevlisi öldürüldü.

Güney Afrikanın açtığı İsrail aleyhine, soy kırım davası ne oldu.???

BM, Dünya örgütleri sade kınıyor.

Bu ne anlama geliyor ;

- Devam et, yap ve biz sade kınaycayık!!

Şimdi dar bir alana, bilerek sıkıştırdığı sivilleri vuracak.

Burda esas suçlu ABD dır

İsrail ondan cesaret almasa bunları yapamaz.

Sonuç olarak Barıştan yana olan her kişi , kurum, organizasyon ,ülke ;

AMERİKA YA KARŞI PASİF DİRENİŞE GEÇMELİDİR.

(Yücel Dolmacı)



TV programcıları Kıbrıs Siyasetinde konuşulan Eşit Egemenlik tezi ile Federal Çözüm tezini tartıştıracak programlar yapsın. Örneğin UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, veya Eski görüşmeci Özdil Nami ile yine eski görüşmeci Osman Ertuğ, veya UBP genel Başkanı Ünal Üstel ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman. Egemen Eşitlik görüşünü savunacak birileri bulunacak mı merak ediyorum. Çünkü Egemen eşitçiler "sor bana söyleyim sana" türü programlara çıkıyorlar. Acaba korkuyorlar mı tezlerini savunamayacaklar diye...

(Asaf Şenol)