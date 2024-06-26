Ayaklı Gazete’ye ulaşan Hamitköy sakini bazı vatandaşlarımız, başkent Lefkoşa’nın en büyük yerleşim yerlerinden olan ve nüfusu her geçen gün artan Hamitköy’ün alt yapısının nüfusa paralel gelişmediğini dile getirerek gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yolun Hamitköy’de Yusuf Çocuk Sokak olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Bu bir yol değil! Jilet! Ve her türlü tehlikeyi saçıyor! Araçlara zarar veriyor, cebimize zarar veriyor” diye konuştular.

Aylar önce kazılarak kanalizasyon döşenen yolun iş bitikten sonra yeniden asfaltlanmasını beklediklerini fakat görüldüğü gibi yolun ne asfaltlandığını ne de yamalandığını söyleyen vatandaşlarımız yol kenarlarının adeta jilet gibi olduğunu sözlerine eklediler.

