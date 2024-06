SOSYAL MEDYANIN SESİ

Şu anki sistemde biz ‘fakirler’ yani hanesinde güneş enerji paneli olmayanlar, güneş enerjisine yatırım yapan ‘zenginlerin’ elektrik maliyetlerini de öder durumdayız maalesef!

Kablo ile elektrik geldiği zaman arz güvenliği sağlandığından güneş enerjisine sınırsız yatırım yapılabilecek. Böylelikle maliyetler düşecek ve başta sanayicilerimiz ve turizmcilerimiz olmak üzere biz vatandaşlar da ucuz elektrik kullanabilme şansına sahip olacağız.

(Aytuğ Türkkan)





Yıllar öncesi göçe zorlanan Kıbrıslı Türk ve Rum halkı her iki tarafta alın terini, yılların birikimini bırakmak zorunda kaldı. Her iki taraftan bir çok insan ahla vahla , malına , alın terine dönebilme umudu ile yaşamını yitirdi. Siz de habire peşkeş, ha bire yağma , talan, sonra da Rum Yunan oyunu söylemleri... Yanında eşit, egemen , hem de bağımsız katakullisi... Takke düştü düşecek

(Mehmet Malek)



İtibardan tasarruf olmaz diyen zihniyet Diyarbakır -Mardin il sınırında arazide çıkan yangını zamanında söndüremeyince 15 kişi hayatını kaybetti can taşıyan sayısız hayvan telef oldu ve tabii ki yanan tarlalar ve oluşan maddi kayıp.

Peki neden?

Havadan müdahale edecek uçak sayısı yetersiz de ondan.

İtibardan tasarruf olmaz ama yangın uçağı alacak para yok.

Peki uydusu olan KKTC 'de bir sürü yangın oldu ve her yangın sonrası dile getirilen helikopter yada yangın uçağı meselesi fiiliyata dökülüp 1 yangın helikopteri olsun alındı mı?

Hayır, oysa yanı başımızda yaşayan Rumların 4 tane varmış belki daha fazladır.

(Hasan Mullaoğulları)



KINI YORUM.

Saat 12.00.günesin en dik ve en tehlikeli saati.

Dışarda sıcaklık 38 derece. Asfalta basınca 45 derece.

İnşaatta çalışan demir bağlayan işçiler. Hade bunları geceyim çünkü bunlar köle muamelesinden kurtulamıyorlar.

Ama ya benim polisim bizim polisimiz. Bu sıcakta bu güneşte neden trafik kontrolü yapıyor?

Olağanüstü bir durum yok. Savaşta değiliz. Operasyon yok.

Biraz daha duyarlı olalım. Yazıktır günahtır.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Kimilerine gün aydın,kimilerine değil!

Canım ülkemde birleri İsviçre Alplerinde zivania içerken;

birleri sabahın köründe zivania üretenlerin ülkesinde esir gibi çalışmaya gider…

(Eralp Şerifoğlu)



Kabak yine üçüncü ülkelerden gelen korumasız işçilerin ensesinde patlayacak. Sözde barınma karşılığı %30 maaşlarından kırpılacak ve bunun karşılığı barınma ve yedirme sorumluluğunu alan işverenlerin yaratacağı çalışma kampları kurulacak. Çok kurnazdır bu Kıbrıslı siyasetçiler vallahi. Çok kurnaz!

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, üçüncü ülke vatandaşlarının çalışma koşullarıyla ilgili yapacakları yeni düzenleme konusunda Kıbrıs’a konuştu.

“Barınma ve beslenme şartları karşılanırsa”… Bakan Gardiyanoğlu, planladıkları düzenleme ile KKTC’ye çalışma için gelen üçüncü ülke vatandaşlarıyla işverenlerin bir akit imzalayacağını ve bu çerçevede işçilerin kalacak yer ve beslenme sorumluluklarının üstlenilmesi durumunda bu kişilere asgari ücretin yüzde 30 altında maaş ödenebileceğini açıkladı.

(Mete Hatay)