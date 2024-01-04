banner913
banner932
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
Özlem Arslan: “Ölenler hiçbir zaman rakam değil, bizi mezara sokan herkesten şikayetçiyim”
11 0
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
Aykut Bulut’un babası Mehmet Bulut, sanıklarla yüz yüze gelmek istediğini vurguladı
9 0
 
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
Hasan Bilgen'in babası Mehmet Akif Bilgen: “6 Şubat’ta hayatımız bitti, biz nefes alamıyoruz”
17 0
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
İsias Otel'de hayatını kaybeden Hayal Baytekin’in abisi Hakan Baytekin dinlendi
26 0
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
Kadir Aydoğdu: “O kum yığınından kızımı tek parça aldım diye Allah'a şükrediyorum”
28 0
İran'da kanlı saldırı
İran'da kanlı saldırı
10 0
Bedelli askerlik ücretine zam
Bedelli askerlik ücretine zam
35 0
banner996
banner985

Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi

banner989

banner974
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, 2024 yılına girdiğimiz Pazar gecesi ülkemizde geçmişten gelen bir alışkanlık olan silahlarla havaya ateş açmanın yine devam ettiğini dile getirerek sitem ettiler.
Özellikle saatlerin 00.00’ı göstermesine yakın ve sonrasında başlayan silahlarla havaya ateş açma olayının başta köy yerlerinde olmak üzere şehirlerde de bu yılbaşında da yapıldığını vurgulayan vatandaşlarımız “Tüm uyarılara rağmen bu şekilde havaya ateş açmanın neden devam ettiğini anlamak mümkün değil” diye konuştular.
İlk akşamdan başlayarak gecenin ilerleyen saatlerinde dahi bu olayın sürdüğünü aktaran vatandaşlarımız “Uykumuzun içinde silah sesleriyle uyandık. Sanki de savaş çıkmış gibiydi. Her taraftan silah sesleri geliyordu” diyerek bu yapılanın önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.