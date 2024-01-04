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Sebze reyonlarına yaklaşılmıyor

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Sebze reyonlarına yaklaşılmıyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde soğuk ve yağmurlu havaların etkili olmaya başladığı bugünlerde sebze fiyatlarının adeta el yaktığını dile getirerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Geçtiğimiz gün sebze ve meyve alışverişi için gittikleri süpermarkette karşılaştıkları fiyatlar nedeniyle sebze almaktan kaçtıklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Sanki de altın alıyormuşuz gibi sebze almak bize çok koyuldu” diye konuştular.
Vatandaşlarımız, şu anda bir kilo taze fasulyenin 100 TL’den, bir kilo kabağın 60 TL’den, bir kilo kolokasın 65 TL’den satılırken, domatesin ve salatalığın fiyatının da 45 TL’ye yükseldiğini vurgulayarak, “Bu fiyatlarla sebze alışverişi yaparak evde yemek pişirecek olursak, ayın yarısı gelmeden aldığımız maaş bitmiş olacak” diyerek sitem ettiler.
Türkiye’de sebze fiyatlarının oldukça düşük olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, ithali yapılmayan ürünlerin neden bu kadar yüksek fiyattan satıldığını sorguladılar.
 
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