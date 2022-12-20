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Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor

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Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yaklaşık 10 gün sonra yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde yeni yıla yeni kıyafetler yeni ayakkabılar ve hayatlarında yeniliklerle girmek isteyen vatandaşlarımız alışveriş için çıktıkları çarşı ve mağazalarda karşılaştıkları fiyatlar nedeniyle pek alışveriş yapamadan evlerine dönüyorlar.
Geçtiğimiz yıla göre giyim ve ayakkabı ürünlerinde fiyatların yüzde 200 zamlandığını dile getiren vatandaşlarımız “Ülkede yıllık enflasyon % 120 civarında açıklanırken, alış-veriş için gittiğimiz mağazalarda ürün fiyatları bazı yerlerde geçen yıla göre 3 kat arttı” diye konuştular. 
Özellikle iyi markaların satıldığı mağazalarda gerek kıyafet gerekse ayakkabı almak isteyen vatandaşların fiyatlar nedeniyle alışveriş yaparken iki kere düşündükleri bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
 
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