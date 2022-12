Hayat; seni kaç kişinin aradığı, kiminle çıktığın ya da evli olduğun değildir. Kimlerin seni sevdiği, hangi sporu yaptığın da değildir. Hayat; ayakkabıların, saçın, derinin rengi de değildir. Nerede yaşadığın veya işin de değildir. Girmeyi başardığın okullar da değildir. Hayat; notlar, para, üniforma, beyaz önlükler ve giysiler hiç değildir. Hayat; makam, mevki de değildir.

Hayat; kimi sevdiğin ve kimi incittiğindir. Kendin için neler hissettiğindir. Güven, mutluluk, şefkattir. Arkadaşlarına destek olmak ve nefretin yerine sevgiyi koymaktır. Hayat; kıskançlığı yenmek, önemsemeyi öğrenmek ve güven geliştirmektir. Ne dediğin ve ne demek istediğindir. İnsanların sahip olduklarını değil, kendilerini olduğu gibi görmektir. Her şeyden önemlisi, başkalarının hayatını olumlu yönde etkilemektir.

Hayat; her şeye rağmen sevmek, sevilmektir.

(Derviş Atakan)



Maria' nın aday bile yapılmaması hepimiz için utançtır... İngiltere başbakanı bile şu an bir Hintli iken birçok devşirme Kıbrıs'lıdan daha orijinal yüzyıllardır bu topraklarda yaşamış bir ecdadın torununun aday bile gösterilememesi ayıptır rezilliktir.....

(Tekin K. Birinci)



Seçim bitince anlayacağız ki, derdimiz seçim değil, geçim. 2023 baskılanan zamların, döviz artışının yılı olacak. Bu yönetim anlayışı ile de mücadele etmek mümkün değildir...

(Hüseyin Ekmekçi)



Maria'nın düş kırıklığı: Emektar esnaf Maronit Maria Skoullou, Kormacit Maronit köyü muhtar adaylığının uygun görülmediği gerekçesiyle reddedildiğini sosyal medya hesabından açıkladı... Tepkisi olmasa böyle bir açıklama yapmazdı... Reddin gerekçelerine ilişkin inandırıcı ve demokratik açıklamalar yapılmalı.. Seçilebilse, demokrasi vitrinimizde dikkat çeken mozaik olurdu.. Kadın orada turistik bir hareketlenmenin yöneticisi yıllardır... Ve bazı bölgelerimizde çok yoğun olmak üzere, gittikçe kozmopolitleşmekte olduğumuzu da kabul edelim, görebilelim... Benzeri ecnebi adaylarla gelecek seçimlerde karşılaşmamız çok olası... Rum Meclisinde mutlaka seçilmiş bir Maronit temsilci bulunur.. Ataları Kıbrıs'a Lüzinyanlarla birlikte, Haçlı Sefererlerini Selahattin Eyyübi'nin durdurması ve Kudüs'e hakim olmasıyla o dolaylardan gelen Arap kökenli Katolik Maronitler'in nüfusu geçmiş dönemlere oranla Kıbrıs'ta gittikçe azalmaktadır... Nüfus olarak sıfırlanmaya gidiyorlar, doğum oranları da düşük her nedense...

(Ahmet Tolgay)



Ülkemizde yaşayan ve bu toprakları vatan bilen Maronitler zenginliğimizdir. Adı, cinsiyeti, ırkı, milliyeti her ne olursa olsun bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının elinden seçilme hakkının alınması anti demokratik, faşizan bir uygulamadır. Sorun güvenlik soruşturması veya sicilse hodri meydan bu memlekette kimler nasıl sicillerle aday yapıldı geriye dönük araştırılsın...

(Göktürk Ötüken)



20 seneyi aşmıştır Yenikent'de kalırım.Sokağımızda ne bir belediye başkanı ne de bir belediye başkanı adayı görmedik..Acebaa bizim sokağımı beğenmiyorlar, ya da gidilecek adresleri önceden mi belirlemişler. Tuhafff hayır yani karış karış bütün sokakları geziyoruz diyorlar da o yüzden merak ettim.

(Feryal Karakuş)